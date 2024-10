Dragon Quest 3 HD-2D sarà presente e giocabile a Lucca Comics & Games 2024

Square Enix ha annunciato che Dragon Quest 3 HD-2D sarà presente in forma giocabile a Lucca Comics & Games 2024 in versione Nintendo Switch, in anteprima rispetto alla data di uscita fissata per il 14 novembre su PC e console.

Il remake del celebre RPG nipponico potrà essere provato presso il padiglione Nintendo di Piazza Bernardini dal 30 ottobre 2024 al 3 novembre 2024, attraverso le postazioni presenti presso lo stand ormai tradizionale organizzato da Nintendo per la kermesse toscana dedicata a fumetti, giochi e videogiochi.

Inoltre, tutti coloro che proveranno la demo giocabile presso il padiglione Nintendo riceveranno una speciale cartolina, fino ad esaurimento scorte.