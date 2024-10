Helldivers 2 espande l'arsenale con il Titolo di Guerra “Tutori della Verità”, data di uscita e trailer

Arrowhead Games Studio ha annunciato oggi il nuovo Titolo di Guerra Premium di Helldivers 2 chiamato "Tutori della Verità", che come da prassi introdurrà le ultime novità belliche sviluppate dalla Super Terra, tra nuove armi e corazze.

La data di uscita del pacchetto a pagamento è in programma per il 31 ottobre. L'annuncio sul PlayStation Blog non ha offerto indicazioni sul prezzo, per quanto probabilmente si aggirerà sui 1.000 Crediti Super, la valuta premium di Helldivers 2 acquistabile con denaro reale e ottenibile anche giocando. Nel player sottostante trovate un trailer che riassume le nuove armi e armature in arrivo con il nuovo Titolo di Guerra.