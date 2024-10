Overwatch 2 vedrà il ritorno del 6v6 nella stagione 14, Blizzard esaminerà attentamente i risultati

"Oltre a sperimentare un formato che rappresenta vagamente un compromesso tra la coda ruoli e la coda aperta, questo test ci permetterà di osservare come gli eroi, le abilità e gli aggiornamenti di Overwatch 2 si comportano in un contesto 6v6", ha spiegato il game director Aaron Keller. "Questo ci fornirà preziose informazioni prima di passare a ulteriori sperimentazioni con formati differenti."

Il primo test prenderà il via una settimana dopo l'inizio della stagione e si baserà sulla formula "minimo 1, massimo 3" : ogni squadra dovrà includere almeno un eroe di ogni ruolo e non più di tre per lo stesso ruolo, al contrario di Overwatch 1 dove si usava il formato fisso 2-2-2.

In futuro Overwatch 2 avrà sia il 5v5 che il 6v6?

Il secondo test invece si svolgerà verso metà stagione e proporrà il 6v6 con formato 2-2-2 classico del precedente gioco, ovvero in ogni squadra ci dovranno essere sempre due personaggi per ogni ruolo, il tutto però traslato alla formula attuale di Ovewatch 2, con la riduzione degli effetti di controllo e le modifiche fatte agli eroi.

Kiriko in Overwatch 2

Nella Stagione 13 inoltre ci saranno due test per il 5v5 per valutare eventuali miglioramenti da apportare. Il primo si basa sul formato "Limite 2", ovvero con massimo due eroi per ogni ruolo e tank con meno salute. Mentre "Proclamazione" utilizzerà la stessa regola, tuttavia l'eroe che è da solo nel proprio ruolo riceverà un bonus, ancora da svelare.

Stando a Keller tutti questi test serviranno al team per capire che direzione prendere per il futuro di Overwatch 2 e non esclude uno scenario in cui il 5v5 e il 6v6 convivranno.

"In un contesto in cui un numero crescente di giocatori e giocatrici partecipa attivamente a questa modalità, il messaggio che dobbiamo arricchirla è chiaro e forte", ha detto Keller. "Il concetto di arricchimento, a sua volta, credo dipenda dal livello di entusiasmo della community."

"È possibile immaginare un futuro in cui coesistano permanentemente sia il 5v5 che il 6v6 in Overwatch 2? Se me l'avessi chiesto qualche mese fa, avrei risposto di no. Tuttavia, discutendo del futuro di Overwatch 2 e del nostro impegno a creare un gioco che la community desidera, ci rendiamo conto che i giocatori vogliono più di un'unica esperienza: è un aspetto che dobbiamo considerare seriamente nel nostro percorso."