Un nuovo leak di iPhone 17 Air suggerisce uno spessore sorprendentemente sottile

Un leak trapelato in Rete nelle ultime ore potrebbe suggerire uno spessore davvero ridotto per l'inedito modello di iPhone.

La corsa per il modello di smartphone più sottile del 2025 è ormai iniziata, e a contendersi il premio spiccano sicuramente Samsung Galaxy S25 Edge, presentato all'evento Galaxy Unpacked e presente anche al Mobile World Congress 2025 di Barcellona, oltre che iPhone 17 Air, l'inedito modello compatto della compagnia di Cupertino. In particolare, un leak delle ultime ore trapelato in Rete potrebbe aver svelato lo spessore di iPhone 17 Air: scopriamolo insieme nel dettaglio.

iPhone 17 Air: lo spessore svelato da un leak Nel corso delle ultime ore, un'unità dummy di iPhone 17 Air pubblicata dall'utente Majin Bu sul social network X potrebbe averne finalmente svelato lo spessore. Nello specifico, l'unità dummy avrebbe mostrato uno spessore di appena 5,44 millimetri. Per fare un rapido confronto con il modello concorrente, Samsung Galaxy S25 Edge avrebbe mostrato uno spessore di circa 5,84 millimetri. Non saranno di certo pochi i compromessi da sostenere per arrivare ad uno spessore simile, soprattutto per quanto riguarda la batteria che si aggirerà indicativamente sui 3000 mAh di capacità, gravando dunque sull'autonomia del dispositivo. Il presunto spessore di iPhone 17 Air Secondo gli ultimi rumor, iPhone 17 Air monterà un display con risoluzione 1260 x 2740 pixel con frequenza d'aggiornamento da 120 Hz, e una diagonale compresa rispettivamente tra i 6,5 e i 6,7 pollici. Al suo interno, il modello compatto sarà verosimilmente equipaggiato dal chip A19, accompagnato da 8 GB di RAM e da 256 (o 512) GB di memoria interna.