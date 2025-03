PAC-MAN compie 45 anni: Bandai Namco ha annunciato una campagna per festeggiare

PAC-MAN compie 45 anni: il grande classico ha fatto il proprio debutto nelle sale giochi il 22 maggio 1980 e Bandai Namco si prepara a festeggiare l'importante evento con una campagna che si dipanerà nel corso dei prossimi mesi.

L'obiettivo del publisher giapponese è quello di puntare i riflettori sull'impatto che questa icona ha avuto sul mondo dei videogiochi e sulla cultura pop. Il tema scelto, "imPACt", non è casuale: il personaggio ha attraversato generazioni, mantenendo intatta la sua popolarità e diventando uno dei simboli più riconoscibili del gaming a livello globale.

Fin dall'esordio, PAC-MAN ha subito conquistato i giocatori con il suo gameplay semplice ma avvincente, entrando nell'immaginario collettivo come uno dei titoli più amati di sempre.

Per rendere omaggio a questa eredità, Bandai Namco ha realizzato lo spettacolare trailer che trovate qui sotto, diretto da Miles Cable e prodotto da LEFT, che sfrutta l'Unreal Engine per riportare in vita il mondo di PAC-MAN con una veste grafica moderna e una narrazione coinvolgente.