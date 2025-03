Scopriamo quali sono stati i giochi più venduti nel Regno Unito nel 2024

L'ERA, l'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi del Regno Unito, ha pubblicato un resoconto completo del mercato dei videogiochi sul territorio relativo al 2024 , svelando ad esempio quali sono stati i giochi più venduti . Interessante il fatto che il rapporto contenga moltissimi numeri, che consentono di sapere quante copie dei giochi sono state effettivamente vendute, quante lo sono state in formato digitale e quante in formato fisico.

Leggiamo i numeri

Quindi, seppure era già noto che EA Sports FC 25 è stato il gioco più venduto dell'anno, non lo era il fatto che ha venduto 2.120.385 milioni di copie solo nel Regno Unito, delle quali 578.683 fisiche e 1.541.702 digitali (queste ultime rappresentano il 72,7% del totale).

Hogwarts Legacy continua a vendere bene

Interessante il fatto che quasi tutti i giochi della top 10 stiano sopra il 66,6% di copie vendute in digitale, tranne Hogwarts Legacy che ha goduto di alcune forti offerte in formato fisico. Notevoli anche le vendite di Fallout 4, trainate dalla serie TV di Prime Video, che hanno raggiunto le 254.111 unità solo in digitale. Si trova in dodicesima posizione nella classifica globale.

Posizione Titolo Compagnia Unità Totali Vendute (Combinate) Unità Fisiche Unità Digitali % Vendite Digitali 1 EA Sports FC 25 Electronic Arts 2.120.385 578.683 1.541.702 72.7% 2 Call Of Duty: Black Ops 6 Activision Blizzard 1.162.866 388.875 773.991 66.6% 3 Hogwarts Legacy Warner Bros. Interactive 858.043 446.012 431.386 49.2% 4 EA Sports FC 24 Electronic Arts 729.015 265.168 592.875 69.1% 5 Grand Theft Auto V Rockstar Games 692.710 124.110 604.905 83.0% 6 Helldivers 2 Sony Interactive Entertainment 348.574 52.109 640.601 92.5% 7 Red Dead Redemption 2 Rockstar Games 340.198 79.226 311.317 89.3% 8 Call of Duty: Modern Warfare III Activision Blizzard 319.724 61.191 260.972 76.7% 9 Warhammer 40.000: Space Marine 2 Focus Entertainment 287.539 83.646 257,933 80.7% 10 Tom Clancy's Rainbow 6: Siege Ubisoft 262.984 N/A (dati mancanti) 285,947 681% (dato sospetto)

Va infine specificato che Nintendo non fornisce i dati delle vendite digitali.