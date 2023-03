Hogwarts Legacy, domani un nuovo Legacy Live con gli sviluppatori

Gli sviluppatori di Hogwarts Legacy hanno annunciato per domani, 29 marzo, alle 18.00 ora italiana, un nuovo appuntamento con Legacy Live, il livestream ufficiale del gioco. Non è però chiaro di cosa si parlerà: magari dei DLC?

Il mese scorso il Lead StoryTech Engineer di Avalanche Software, Eric J Brown, ha dichiarato che i DLC di Hogwarts Legacy potrebbero arrivare dopo il lancio su PS4, Xbox One e Switch, visto che appunto queste tre versioni mancano ancora all'appello.

Considerando però che manca ormai poco più di un mese all'uscita su due di queste piattaforme, è effettivamente possibile che il Legacy Live di domani si riveli l'appuntamento in cui i contenuti in questione verranno annunciati ufficialmente, magari anche con una data di debutto.

Il livestream potrebbe essere inoltre l'occasione per fornire nuovi numeri ufficiali di Hogwarts Legacy, che come sappiamo ha venduto 12 milioni di copie in due settimane e potrebbe fare ancora meglio una volta disponibile anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.