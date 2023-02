Hogwarts Legacy, i DLC potrebbero arrivare dopo il lancio su PS4, Xbox One e Switch

Gli eventuali DLC di Hogwarts Legacy potrebbero arrivare dopo il lancio su PS4, Xbox One e Nintendo Switch: lo ha spiegato il Lead StoryTech Engineer di Avalanche Software, Eric J Brown, sottolineando il fatto che al momento il gioco sia disponibile solo sulla metà delle piattaforme previste.

"Un modo migliore per inquadrare la risposta di Alan Tew sui DLC di Hogwarts Legacy è quello di ricordare che al momento abbiamo lanciato il titolo solo su metà delle piattaforme", ha detto Brown. "Ci sono persone là fuori che non hanno ancora potuto provare il gioco e non vogliamo assolutamente discriminarli."

In effetti, soprattutto alla luce dei 12 milioni di copie vendute in due settimane, Hogwarts Legacy non poteva certamente esimersi dall'offrire ai propri utenti dei contenuti scaricabili in grado di estendere e arricchire l'esperienza di base.

Immaginiamo a questo punto che i ragazzi di Avalanche Software stiano lavorando a questi pacchetti e li annunceranno non appena il gioco sarà effettivamente disponibile su tutte le piattaforme: l'arrivo su PS4 e Xbox One è fissato al 4 aprile, mentre su Nintendo Switch bisognerà attendere il 25 luglio.