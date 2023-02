Marvel's Spider-Man Remastered: l'update v.2.217.1.0 migliora il gioco PC, vediamo la patch note

Nixxes Software ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Marvel's Spider-Man Remastered in versione PC, che ottimizza il gioco per i computer che usano specifiche CPU. Parliamo dell'update v.2.217.1.0 di cui potete vedere i dettagli qui sotto:

Ottimizzazioni per le CPU AMD Ryzen e Intel Core con un numero elevato di core.

È stato risolto un problema che poteva causare blocchi temporanei a basse frequenze di fotogrammi.

Corretto un overflow del buffer che poteva causare crash per alcuni giocatori su Windows 11.

Migliorate le prestazioni e ridotto l'utilizzo della memoria su sistemi con meno di 3 GB di memoria video disponibile in combinazione con più di 8 GB di memoria di sistema.

Corretto un arresto anomalo che poteva verificarsi su Steam Deck durante la modifica delle impostazioni.

Le modifiche della patch v.2.217.1.0 sono quindi legate soprattutto a CPU con un numero elevato di core. La settimana scorsa era invece arrivato un aggiornamento per Marvel's Spider-Man Remastered dedicato ai computer che usano CPU più vecchie. Nixxes Software sta quindi pian piano ottimizzando il gioco per tutti i tipi di computer, per venire incontro a tutti i giocatori.

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man Remastered (così come la sua versione base) è realizzato da Insomniac Games, ma la versione PC è stato creata con il supporto di Nixxes Software, uno dei team di PlayStation Studios dal 2021. Si tratta di un team che si occupa specificatamente di convertire giochi console su PC, oltre che aiutare nella produzione di asset grafici per altri studi di sviluppo. Prima di essere acquistato da Sony il team ha creato la versione PC di Marvel's Avengers, Shadow of the Tomb Raider e Deus Ex Mankind Divided. Si occupa anche delle patch di Horizon Zero Dawn Complete Edition per PC.