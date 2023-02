Kirby's Return to Dream Land Deluxe, video di gameplay da 18 minuti

Kirby's Return to Dream Land Deluxe è protagonista di un nuovo video di gameplay della durata di circa diciotto minuti, catturato da Game Informer su Nintendo Switch per mostrare le meccaniche di base della coloratissima remaster.

Accolto dalla stampa internazionale con voti positivi ma con qualche eccezione, Kirby's Return to Dream Land Deluxe segna appunto il ritorno del buffo personaggio Nintendo, con la riedizione di un gioco pubblicato originariamente su Wii, pieno di abilità e minigiochi.

Nella sua recensione di Kirby's Return to Dream Land Deluxe, il nostro Alessandro Bacchetta ha lodato la struttura corposa, la grafica piacevole e le meccaniche multiplayer, criticando però il basso grado di difficoltà, che rende l'esperienza adatta più che altro ai novizi.

Kirby e i suoi amici decidono di aiutare Magalor dopo che si è schiantato con la sua navicella, ma per farlo dovranno esplorare Dream Land in lungo e in largo, portando a termine sfide sempre più complesse, che potremo affrontare in solitaria oppure in modalità cooperativa con tre amici.