Kirby's Return to Dream Land Deluxe, voti positivi ma con qualche eccezione

Kirby's Return to Dream Land Deluxe ha ricevuto voti generalmente positivi da parte della stampa internazionale, sebbene non sia mancata qualche valutazione meno convinta in merito alla remaster per Nintendo Switch.

Player 2 - 10

PCMag - 9

Shacknews - 9

Pocket Tactics - 9

Nintendo Life - 9

Vooks - 9

Destructoid - 9

Screen Rant - 9

Game Informer - 8,8

Video Chums - 8,8

Atomix - 8,5

CGMagazine - 8,5

God is a Geek - 8,5

My Nintendo News - 8,5

WellPlayed - 8,5

Checkpoint Gaming - 8,5

PC Games - 8

Gfinity - 8

NME - 8

TheGamer - 8

VGC - 8

Digital Trends - 8

GamesHub - 8

Wccftech - 7,5

Multiplayer.it - 7

GAMINGbible - 7

Comicbook.com - 7

GameSpot - 7

IGN - 7

Siliconera - 7

Stevivor - 6,5

Dexerto - 6

Nella nostra recensione di Kirby's Return to Dream Land Deluxe, Alessandro Bacchetta ha parlato di "un'avventura per novizi, che siano essi bambini o adulti poco abituati al pad: ancora meglio, degli adulti alle prime armi con figli altrettanto inesperti. Visivamente non è eccezionale ma gradevole e coeso, i controlli sono precisi, la storia piuttosto lunga e arricchita da una lodevole novità, l'avventura (successiva a quella di Kirby) del mago Magolor."

"Anche Magolandia, che presenta vari minigiochi, è molto più di una semplice appendice: non rivaleggia con Mario Party, ma è un'aggiunta corposa, soprattutto in multiplayer. Come in ogni episodio di Kirby la difficoltà è tarata verso il basso, pur con una discreta progressione interna; il gioco, forse per semplicità, non sfrutta le raffinatezze concesse dal sistema di controllo e, soprattutto, offre un ritmo monotono, senza variazioni, e dei livelli ben orchestrati, ma privi di genio."

"Soprattutto, nonostante sia un'opera più organica e completa, non ha molto da offrire in più - giocato in seguito o meno - rispetto a Kirby: Star Allies, di cui, più che un predecessore o un seguito, pare più che altro un'esperienza parallela."