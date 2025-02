OpenAI si rifà il look: nuovi logo, font e colori per un'immagine "più umana"

L'immagine più "umana" dell'IA

Il cambiamento più evidente è l'introduzione di un nuovo font, chiamato OpenAI Sans, che l'azienda descrive come "una fusione di precisione geometrica e funzionalità con un carattere arrotondato e accessibile". Questo font, che presenta una "O" con un esterno perfettamente rotondo e un interno imperfetto, è stato progettato per "contrastare qualsiasi precisione robotica e far sentire le cose più umane", ha spiegato Veit Moeller, responsabile del team di progettazione di OpenAI.

Ma qual è stato il ruolo dell'intelligenza artificiale in questo processo di rebranding? OpenAI ha utilizzato i propri tool di IA, come ChatGPT, solo per calcolare i diversi pesi del carattere tipografico. "Collaboriamo con i principali esperti in fotografia, tipografia, motion e spatial design integrando al contempo strumenti di intelligenza artificiale come DALL·E, ChatGPT e Sora come partner di pensiero", hanno dichiarato i designer di OpenAI. "Questo duplice approccio, in cui l'intuizione umana incontra il potenziale generativo dell'IA, ci consente di creare un marchio che non sia solo innovativo, ma profondamente umano".

Intanto Sam Altman rilancia e vuole un suo chip AI e un nuovo dispositivo per OpenAI.