Nintendo Switch Online aggiunge altri 4 giochi al catalogo del Super Nintendo, vediamo di cosa si tratta

Per accedere ai giochi in questione è sufficiente l'abbonamento a Nintendo Switch Online versione base, visto che il catalogo del Super Nintendo è compreso con questa sottoscrizione, ma possono ovviamente essere giocati anche da chi possiede anche il Pacchetto Aggiuntivo.

Tre strategici e un gioco di ruolo, tutti dal gusto esotico

Tutti e quattro i giochi aggiunti in questo frangente fanno parte del catalogo storico di Koei Tecmo e si tratta di titoli piuttosto peculiari, che forse non hanno goduto di grande diffusione in occidente, nonostante siano comunque stati pubblicati regolarmente almeno sul mercato nord americano.

Nobunaga's Ambition su SNES è una versione evoluta dell'omonimo originale uscito già su NES e diventato poi una serie: si tratta di una sorta di strategico ad ambientazione storica da giocare da soli o in multiplayer, incentrato sul Giappone del XVI secolo.

Nobunaga's Ambition: Lord of Darkness è il seguito del titolo riportato sopra, che vede Nobunaga ormai dominare l'intero Giappone con il pugno di ferro e ci porta a interpretare un giovane e ambizioso daimyo intenzionato a combatterlo.

Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire ci porta invece nella Cina della Seconda Dinastia Han, con il paese sull'orlo del collasso a causa delle lotte tra le famiglie aristocratiche. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a uno strategico incentrato su diplomazia e guerra, incentrato sul periodo dei Tre Regni.

Infine, Uncharted Waters: New Horizons è un particolare gioco di ruolo che ci vede impegnati, nel ruolo di un navigatore portoghese nell'era di pirati ed esploratori, nella ricerca della perduta Atlantide, tra esplorazione in mare e su terra e varie avventure.