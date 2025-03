Discord potrebbe quotarsi in borsa e i giocatori sono già sul piede di guerra

Un nuovo report del Financial Times indica la possibilità che Discord voglia quotarsi in borsa, con l'intenzione di effettuare una offerta pubblica iniziale nel prossimo periodo, cosa che ha già messo i giocatori sul piede di guerra, pronti a contestare la decisione in questione.

Per il momento non c'è nulla di ufficiale, ma secondo la nota testata giornalistica gli amministratori di Discord avrebbero avviato alcune prime consultazioni con le banche per poter effettuare l'IPO sul mercato degli Stati Uniti nei prossimi mesi e poter diventare dunque una società quotata in borsa successivamente.

In base al report in questione, sembra che Discord avesse già pianificato di andare sul mercato pubblico nel 2021, ma i piani vennero poi rivisti a causa di una certa "incertezza politica e del mercato" all'epoca, cosa che peraltro potrebbe tornare vera anche per questo periodo.