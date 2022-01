PS5 può ora caricare screenshot su PlayStation App in automatico

PS5 può ora caricare screenshot e video su PlayStation App in automatico: lo riferiscono sui social diversi utenti americani che si sono ritrovati di fronte la nuova feature, non ancora implementata ufficialmente da Sony.

Pare che al momento la funzionalità sia disponibile solo in Nord America e non per tutti, dunque è probabile si tratti di una fase di testing casuale per verificare un servizio che a breve dovrebbe diventare accessibile da tutti i possessori di PlayStation 5 che hanno scaricato la PlayStation App, come indicava l'update beta di ottobre.

Come funziona il caricamento degli screenshot e dei video brevi (meno di tre minuti) su PlayStation App? Sembra tutto estremamente semplice: visitando la galleria di PS5 dovrebbe comparire un pop-up che consente di attivare o meno l'opzione, che come detto è automatica. Sembra tuttavia sia possibile fare tutto anche dall'app.

Le immagini e le clip caricate su PS App resteranno disponibili sui server per quattordici giorni, e durante questo tempo potremo consultarle utilizzando il telefono anche mentre siamo in giro.

L'aggiornamento che abiliterà questa funzione anche in Italia dovrebbe arrivare fra non molto.