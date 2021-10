PlayStation App: condivisione di screenshot e clip PS5 nel nuovo update beta

Sony ha pubblicato in un numero limitato di paesi un nuovo update beta per PlayStation App, grazie al quale gli utenti possono caricare, visualizzare e condividere direttamente dall'applicazione screenshot e video registrati da PS5.

Il rollout della nuova funzionalità è limitato solo al Giappone e Canada. Inoltre per il momento è disponibile solo per i dispositivi iOS, con gli utenti Android che invece potrebbero dover attendere fino a una settimana. In seguito il rollout dovrebbe estendersi anche ad altri paesi nel mondo. Ovviamente una volta testata a dovere, la funzione di condivisione verrà resa disponibile per tutti gli utenti.

Attivando la nuova funzione, tutte le catture di gioco fatte su PS5 verranno caricate automaticamente nel cloud e saranno disponibili nell'app per 14 giorni. Durante questo lasso di tempo gli utenti saranno liberi di condividere le proprie foto e clip con gli amici PSN, nei party, sui social o archiviarle nel proprio dispositivo.

Ci sono alcune limitazioni: possono essere caricati solo filmati non in 4K con durata inferiore ai 3 minuti e immagini scattate tramite Create Menu o il pulsante Create. In ogni caso, non è escluso che tali limiti non vengano "allargati" in futuro.

Nel frattempo, stando alcune segnalazioni in rete il bug di PS5 relativo alle installazioni dei giochi PS4 su disco sembrerebbe essere tornato.