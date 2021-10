Forza Horizon 5, le stazioni radio del gioco presentate nel video Let's Go

Le stazioni radio disponibili in Forza Horizon 5 saranno le seguenti:

Caratterizzato da una grafica estremamente dettagliata, Forza Horizon 5 non tralascerà il comparto audio ed è per questo che è stato fatto un certo tipo di lavoro al fine di arricchire la colonna sonora con un gran numero di brani.

Forza Horizon 5 vanterà sei diverse stazioni radio , che gli sviluppatori hanno presentato nel dettaglio durante l'ultimo episodio della serie "Let's Go", trasmesso oggi. Qui sopra trovate il video completo del livestream.

Nelle immagini che seguono è possibile scoprire quali saranno gli artisti principali trasmessi dalle radio in Forza Horizon 5.

Non è tutto: il gioco includerà anche uno streaming mode pensato appunto per gli streamer, che non include alcuno brano coperto da DMCA.