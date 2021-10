Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition in arrivo a novembre per PC e console

Oddworld Inhabitants ha annunciato che Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC in esclusiva Epic Games Store alla fine del mese di novembre. Per le piattaforme Xbox inoltre sarà disponibile una versione fisica e una ricca Collector's Edition.

Questa nuova edizione del gioco, che dunque vedrà il debutto di Oddworld: Soulstorm su piattaforme Xbox, include tutti gli aggiornamenti di gioco precedentemente pubblicati, meccaniche di gioco migliorate e nuovi contenuti.

La versione digitale di Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition sarà disponibile al prezzo di 39,99 dollari, mentre l'edizione fisica "Day One Edition" e la Collector's Edition per Xbox costeranno rispettivamente 49,99 dollari e 149,99 dollari.

La Day One Edition include uno steelbook esclusivo, mentre la Collector's Edition avrà anche una statua di Abe alta circa 22cm, un artbook da 160 pagine, tre stampe artistiche da collezione, un portachiavi e degli sticker. Chi preordinerà una di queste due edizioni presso i rivenditori autorizzati riceverà anche la colonna e artbook digitali.

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, la Collector's Edition

Al momento non è chiaro se i possessori della versione originale di Oddworld: Soulstorm potranno effettuare l'upgrade alla Enhanced Edition o se tale processo sarà gratuito. Maggiori dettagli in merito dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.