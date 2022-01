PS5 disponibile su Euronics ora, 26 gennaio 2022

In questo momento, su Euronics, è possibile acquistare PS5. Oggi, 26 gennaio 2022, PlayStation 5 è disponibile in un bundle da 539.98€ che contiene la console e il telecomando. Ecco i dettagli.

Ecco il link per acquistare PS5 su Euronics a 539.98€.

PS5

Il prezzo del bundle è la somma della console, più il telecomando ufficiale di Sony PlayStation per usare comodamente applicazione come Netflix, e il costo della consegna a casa. Dalla descrizione del prodotto non è precisato che si tratti del modello con lettore ottico, ma considerando il prezzo crediamo proprio che sia così.

Ricordiamo che l'acquisto di PS5 include anche un cavo HDMI 2.1, i cavi per l'alimentazione e un controller DualSense che dispone di funzioni innovative come i grilletti adattivi e il feedback aptico, che propone una funzione di vibrazione nettamente superiore a quella proposta dai precedenti controller PlayStation.

Diteci, siete riusciti a comprare la console?