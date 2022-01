Elden Ring: lo scrittore Sanderson si lamenta della scelta di George Martin, "non gioca ai videogame!"

Come tutti sanno, Elden Ring è stato creato da FromSoftware e Hidetaka Miyazaki, ma con la collaborazione di George R.R. Martin. Lo scrittore si è occupato di creare la mitologia sulla quale il director ha poi scritto la classica lore dei giochi FromSoftware. Brandon Sanderson, però, non è d'accordo con tale scelta, avrebbe voluto occuparsene lui.

Brandon Sanderson, scrittore de La Ruota del Tempo (12-14), Mistborn e Le Cronache della Folgoluce, ha pubblicato su YouTube un Q&A e ha detto la propria sulla scelta di George R.R. Martin come co-scrittore di Elden Ring.

Uno scontro a cavallo in Elden Ring

Precisamente, Sanderson ha detto: "Lasciatemi essere un po' cattivo! FromSoftware decide di fare un gioco fantasy e collaborare con un romanziere fantasy, e scelgono qualcuno che passa le sue giornate a bloggare sulla NFL piuttosto che la persona che ha giocato i loro giochi a partire da King's Field e ha elencato i loro giochi come suoi giochi preferiti, costantemente, nel tempo. Cosa state pensando, gente? Se non lo sapete, sono andati da George R. R. Martin e hanno fatto un gioco con lui. Io dico: 'George non gioca ai videogiochi! George non ha idea".

Quanto detto da Sanderson è vero: George R.R. Martin non gioca ai videogiochi e l'ha ammesso in prima persona, con giusto l'eccezione di vecchi giochi di strategia come Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms e Master of Orion. Detto ciò, il lavoro di Martin non è videoludico, ma di pura scrittura ed è terminato prima ancora dell'inizio del pieno sviluppo del gioco. Il fatto che Sanderson sia un fan di FromSoftware non dovrebbe avere grande peso nella scelta della compagnia.

