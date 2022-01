Horizon Forbidden West: video gameplay da 12 minuti mostra esplorazione, combattimenti e non solo

IGN USA ha realizzato un'anteprima di Horizon Forbidden West, il nuovo gioco d'azione di Guerrilla Games in arrivo il 18 febbraio 2022 su PS4 e PS5. La testata americana ha anche condiviso tramite YouTube un video gameplay da 12 minuti, che potete vedere qui sopra. Il filmato ci permette di vedere l'esplorazione, i combattimenti e non solo.

IGN USA ha avuto modo di provare il gioco per quattro ore e ha raccolto parte del provato nel video. Possiamo ad esempio vedere in azione il sistema di arrampicata di Aloy. La ragazza, tramite la funzione di scan dell'ambiente, può visualizzare le parti dell'ambiente che possono essere afferrate e vedere così i percorsi per salire sulle varie superfici. Subito dopo, viene mostrato l'utilizzo dello Shieldwing, che permette di planare: si tratta di una novità di Horizon Forbidden West.

Proseguendo nel video possiamo vedere anche un villaggio di Horizon Forbidden West, molto più vivo e particolare rispetto a quelli del primo gioco. Possiamo anche vedere i menù delle armi e degli equipaggiamenti. Inoltre, viene spiegato che i combattimenti sono stati migliorati, soprattutto quelli corpo a corpo, che ora sono più fluidi e soprattutto utili: nel primo capitolo combattere da vicino era poco sensato se non per dare un colpo di grazia o per la furtività.

Possiamo anche vedere l'Arena, una sorta di Colosseo dove Aloy potrà affrontare diversi nemici per ottenere ricompense. Viene anche confermato che le varie modalità grafiche sono di qualità, sia quelle che prediligono la risoluzione che quelle che danno priorità al frame rate. Anche a livello registico sono stati fatti passi in avanti: nei dialoghi, la telecamera dà più spazio ai personaggi, è dinamica e la qualità dei volti è superiore.

L'anteprima di IGN USA su Horizon Forbidden West ha svelato anche nuovi dettagli sul mini-gioco Batosta Meccanica.