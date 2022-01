Horizon Forbidden West: nuovi dettagli sul mini-gioco Batosta Meccanica

IGN USA ha realizzato un'anteprima di Horizon Forbidden West, il nuovo gioco di Guerrilla Games in arrivo su PS5 e PS4 il 18 febbraio 2022. All'interno dell'articolo si parla anche di Batosta Meccanica, il nuovo mini-gioco strategico. Ecco nuovi dettagli.

Viene spiegato che Batosta meccanica di Horizon Forbidden West ha luogo su una tavola da gioco divisa in caselle: ogni casella rappresenta un terreno, che può essere di diverse tipologie. Lo scopo è di eliminare le macchine avversarie, muovendo le proprie sulla scacchiera e distruggendo i nemici. Al tempo stesso, bisogna fare in modo che le proprie rimangano in salute e utilizzare i vantaggi del terreno per attaccare e difendersi.

Aloy in sella a una macchina, su una spiaggia di Horizon Forbidden West

Le varie macchine di Batosta Meccanica, basate sui nemici di Horizon Forbidden West, hanno valori differenti di salute, danno e capacità di movimento. Nel corso del gioco potremo collezionare nuovi pezzi per diventare più potenti e completare sfide di livello superiore. Di certo, questa nuova presentazione del mini-gioco fa pensare a un prodotto di tipo strategico. I mini-giochi sono spesso apprezzati dai videogiocatori, come ha dimostrato Gwent in The Witcher 3, che è divenuto poi un gioco indipendente.

Andando oltre di Batosta Meccanica, l'anteprima di IGN USA dà un primo responso molto positivo per l'esclusiva PS5 e PS4. Horizon Forbidden West sembra sulla strada giusta per convincere i giocatori.