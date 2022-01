Offerte Amazon: SSD esterno da 500 GB marcato Samsung Thunderbolt3 in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD esterno da 500 GB, marcato Samsung Thunderbolt3. Lo sconto segnalato è del 20%, ovvero di 39.01€. Il prezzo pieno indicato da Amazon è 199€. Negli ultimi mesi, questo SSD è stato messo in sconto più volte. Il prezzo di oggi non è il più basso di sempre, visto che durante il Black Friday era in vendita a dieci euro di meno. Al di là di tale offerta, questo è il prezzo migliore dell'anno. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD esterno propone fino a 2.800 MB/s di velocità di lettura sequenziale e fino a 2.300 MB/s di velocità di scrittura sequenziale. La struttura non è dotata di parti mobili ed è rinforzata con una lega di magnesio in grado di resistere a cadute fino a 2 metri. Questo SSD portatile di Samsung basato su interfaccia NVMe che supporta la tecnologia Thunderbolt 3.

SSD esterno di Samsung da 500 GB

