Iliad lancia la fibra in Italia: 5Gbit/s in download con modem incluso a partire da 15,99 euro

Iliad ha annunciato i suoi piani per la rete fissa in Italia. Durante la presentazione avvenuta questa mattina, l'amministratore delegato Benedetto Levi ha svelato i piani dell'azienda francese per portare la fibra nelle case degli italiani, con un piano tariffario decisamente interessante. Ecco tutti i dettagli sull'offerta fibra di Iliad.

Il piano tariffario di Iliad con fibra per le reti fisse prevede un costo mensile pari a 15,99 euro al per chi è già cliente di una linea mobile Iliad o 23,99 euro per sempre, con prezzo per l'installazione di 39,99 euro. L'offerta include iliadbox, il router proprietario della azienda francese, in comodato d'uso gratuito.

La rete si appoggia all'infrastruttura di OpenFiber e offrirà connessioni FTTH ed è in grado di offrire una velocità di 5 Gigabit al secondo in download e fino a 700 Mbit/s in upload per almeno 6 milioni di famiglie in Italia, con un minimo garantito di 1Gbit in download e 300 Mbit in upload. Qualora siate interessati, potrete verificare la copertura della vostra abitazione sul sito ufficiale Iliad, a questo indirizzo. https://fibra.iliad.it/subscribe-fibra/

iliadbox

Al centro dell'offerta Iliad troviamo il modem iliadbox. Nella cover frontale presenta un display che permette anche di far visualizzare un QRCode, che una volta scansionato permette di collegare i device senza dover inserire alcuna password. Nella parte posteriore troviamo tre porte ethernet che permetteranno di far navigare. iliadbox potrà essere anche appesa su una parete e diventano quindi un vero e proprio elemento di arredo. Presente anche il WiFi MiMo, oltre che una serie di funzioni per la sicurezza tra cui il supporto allo standard WPA3 e una procedura dai configurazione facile.

A 1,99 euro al mese inoltre è possibile usfurire dell'iliad wifi extender, che consente di espandere il segnale Wi-Fi in ogni zona della tua casa. Mentre l'app gratuita per smartphone e tablet iliadbox Connect potrete gestire i vostri dispositivi, controllare che la rete funzioni correttamente e verificare quali dispositivi utilizzano più banda, condividere l'accesso Wi-Fi inviando in pochi secondi il codice QR di accesso via mail o SMS, pianificare gli orari di accesso al Wi-Fi per diversi dispositivi, creare profili per i membri della famiglia.

Per maggiori dettagli sull'offerta fibra di Iliad vi rimandiamo al sito ufficiale, che potrete raggiungere a questo indirizzo.