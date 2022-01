Battlefield 2042 fuori dalla top 50 dei titoli più giocati su Xbox negli USA

Battlefield 2042 continua purtroppo a perdere terreno: lo sparatutto targato DICE è fuori dalla top 50 dei titoli più giocati su Xbox negli USA, e anche nel Regno Unito la situazione appare tutt'altro che rosea.

Secondo il noto leaker Tom Henderson, EA sta valutando anche l'opzione free-to-play per Battlefield 2024, delusa dalle vendite, ma la situazione è in divenire: publisher e sviluppatore stanno cercando di capire come rilanciare il gioco.

Sempre secondo Henderson, una possibile soluzione potrebbe essere quella di rendere gratuita solo la componente Portal o una porzione di essa, così da spingere gli utenti ad acquistare il prodotto completo dopo averlo provato.

Quale che sia la decisione che verrà presa, la situazione impone una certa urgenza visto che un calo del genere non era stato riscontrato in passato con Battlefield V, che pure ha avuto i suoi problemi nel tenere insieme la community.

Per ulteriori dettagli su quelli che sono i pregi e i difetti del gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Battlefield 2042.