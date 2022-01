Leggende Pokémon Arceus: i Pokémon hanno varie dimensioni, alcuni sono giganteschi

Come probabilmente avrete notato guardando i numerosi filmati e trailer pubblicati nei mesi scorsi da Nintendo, in Leggende Pokémon Arceus i modelli poligonali dei Pokémon hanno dimensioni differenti anche tra esemplari della stessa specie. Ora che il gioco è finito tra le mani di diversi utenti, stanno circolando alcuni dettagli che approfondiscono ulteriormente questa interessante caratteristica dell'esclusiva per Nintendo Switch.

Ovviamente, da qui in poi ci troverete informazioni e immagini considerabili come Spoiler, procedete a vostro rischio e pericolo.

Dei Voltorb di Hisui di varie dimensioni

Come spiegato dal sito ufficiale di Leggende Pokémon Arceus, "nel corso delle tue esplorazioni, ti imbatterai negli alfa, ovvero Pokémon più grandi del normale con gli occhi che brillano di rosso. Gli alfa ti rincorreranno e attaccheranno quando si accorgono di te. Sono avversari tosti, ma diventeranno alleati formidabili se riesci a catturarli. Potrebbero anche lasciar cadere degli strumenti rari, se li sconfiggi".

Tuttavia anche i Pokémon "standard" variano quanto a dimensioni tra esemplari della stessa specie. Ne abbiamo avuto un assaggio, ad esempio, nel trailer dedicato al Voltorb di Hisui, ma alcune immagini pubblicate in rete dai giocatori già in possesso di una copia rendono meglio l'idea.

Nel tweet qui sotto ad esempio possiamo vedere un Gengar gigantesco, che supera di molto l'altezza del protagonista e due esemplari di Groagunk estremamente differenti quanto a stazza: uno dei due è talmente minuscolo che arriva a malapena alla vita del giocatore.

Ma da cosa dipendono le dimensioni dei mostriciattoli in Leggende Pokémon Arceus?

Stando ad alcuni dataminer che hanno analizzato i file di gioco, a ogni Pokémon viene assegnato casualmente un valore che va da 0 a 255. Più è alto il numero, maggiori sono le dimensioni del suo modello poligonale nel mondo di gioco e per questo motivo potreste imbattervi in esemplari nani e giganti.

Una meccanica simile è presente anche nella serie Monster Hunter, dove le dimensioni dei mostri possono variare sensibilmente in base al fattore casualità o per via di modificatori di determinate quest. I giocatori che trovano le creature più grandi o più piccole ricevono anche un piccolo riconoscimento e chissà se sarà lo stesso anche in Leggende Pokémon Arceus.

Nella serie Monster Hunter le dimensioni dei mostri in certi casi possono modificare gli approcci agli scontri (più grande è un mostro maggiore è l'hitbox degli attacchi), mentre in Leggende Pokémon Arceus questo caratteristica sembrerebbe solo estetica, ovvero non ha nessun impatto sulle statistiche dei mostriciattoli o effetti negli scontri.

Si tratta in ogni caso di un dettaglio decisamente interessante e che ha già accolto gli apprezzamenti di molti giocatori sui social, con alcuni utenti che stanno cercando di mettere le grinfie sulle versioni giganti e nane dei loro Pokémon preferiti.

Vi ricordiamo che Leggende Pokémon Arceus sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 28 gennaio 2022.