PS5: retrocompatibilità con PS3 in arrivo? Un bug dei Trofei del PSN alimenta le speranze

A causa di un problema del PlayStation Network, alcuni utenti si sono visti privare temporaneamente di tutti i loro Trofei per PS4 e al tempo stesso i titoli della precedente generazione sono stati etichettati come giochi "PS3", il che ha riacceso le speranze per un possibile arrivo della retrocompatibilità su PS5.

Durante la notte, come segnalato da diversi utenti nei tweet qui sotto, l'elenco dei trofei mostrava correttamente solo quelli dei giochi PS5. Al contrario i progressi per PS4 risultavano azzerati e in alcuni casi tali titoli venivano etichettati come giochi "PS3".

Il problema è stato risolto nel giro di poche ore da Sony, ma tanto è bastato per riaccendere le speranze degli utenti per la possibile retrocompatibilità di PS5 con i giochi PS3 e delle precedenti console PlayStation.

Come riportato alcuni giorni fa, il PlayStation Store sembrava avesse confermato l'arrivo della retrocompatibilità su PS5 con i giochi delle prime tre generazioni PlayStation, sebbene, come è stato fatto notare da alcuni insider, probabilmente si trattasse solo di un bug del PS Store che visualizzava per errore disponibilità e prezzo dei titoli presenti su PlayStation Now.

Anche in questo caso, dubitiamo che l'errore del PSN di ieri sia in qualche modo legato a una possibile retrocompatibilità di PS5 con i giochi PS3, PS2 e PSX, ma mai dire mai.