Cyberpunk 2077, un trailer per la demo PS5 e Xbox Series X|S da CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 si mostra con un trailer dedicato alla demo del gioco disponibile per PS5 e Xbox Series X|S, una prova gratuita che consente di sperimentare l'esperienza dell'action RPG di CD Projekt RED per ben cinque ore prima di procedere all'acquisto.

Annunciata in concomitanza con il lancio dell'upgrade next-gen di Cyberpunk 2077, la demo si pone senza dubbio come il modo migliore per avvicinarsi al gioco, testarne la struttura e le meccaniche, quindi capire se fa al caso nostro oppure no.

Qualora si decidesse di passare alla versione completa del gioco, sarà possibile conservare i propri salvataggi e dunque evitare di perdere i progressi compiuti fino a quel momento, continuando l'avventura senza doverla ricominciare da capo.

La demo rimarrà disponibile per il download da PlayStation Store e Xbox Store fino al 15 marzo alle 17.00. A proposito, avete letto la nostra analisi della versione next-gen di Cyberpunk 2077?