PS4: aggiornamento firmware 9.04 disponibile, risolve il problema di Cyberpunk 2077

PS4 ha ricevuto in queste ore il nuovo aggiornamento firmware 9.04, un update di sistema che Sony ha pubblicato anche per risolvere il problema rilevato con Cyberpunk 2077, oltre ad apportare ufficialmente i soliti "miglioramenti alle performance di sistema" non meglio identificati.

Di fatto, buona parte di questo aggiornamento dovrebbe riguardare il problema emerso con la versione PS4 di Cyberpunk 2077 su disco, che all'avvio dopo la patch 1.5 mostrava un messaggio di errore su "dati corrotti" e cose simili. Proprio a questo riguardo, Sony aveva pubblicato nelle ore scorse un tweet con l'avvertimento di un nuovo aggiornamento di sistema in arrivo per risolvere il problema.



L'update firmware, in base a quanto riferito da diverse segnalazioni, dovrebbe essere disponibile in queste ore: la descrizione ufficiale parla di "miglioramenti alle performance del sistema", ma è la definizione classica che Sony utilizza per tutti gli update di minore entità per il firmware della console.

Considerando che contemporaneamente CD Projekt RED ha avvertito del rilascio dell'aggiornamento, è lecito pensare che si tratti in buona parte di una correzione per il problema rilevato sulla versione disco per PS4 di Cyberpunk 2077. Il fatto che un problema rilevato in un gioco richieda un aggiornamento di sistema per una console è un caso piuttosto raro, dunque magari attendiamo informazioni più precise su cosa sia successo al riguardo. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra analisi sulla versione next gen del gioco su PS5 e Xbox Series X|S.