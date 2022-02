Cyberpunk 2077 e problemi su PS4: Sony annuncia un aggiornamento per oggi, 19 febbraio

Cyberpunk 2077 continua ad avere problemi su PS4 dopo il lancio dell'aggiornamento 1.5, ma la questione potrebbe risolversi nella giornata di oggi, 19 febbraio 2022, con Sony che ha annunciato l'arrivo di un aggiornamento di sistema correttivo previsto per le prossime ore.

L'update 1.5 di Cyberpunk 2077 è quello che consente l'upgrade alle versioni next gen su PS5 e Xbox Series X|S, ma sembra che abbia fatto anche emergere ulterirori problemi in particolare alla versione PS4 su disco, la quale genera un errore riferito a "dati corrotti", non facendo partire il gioco.

Già CD Projekt RED aveva risposto sulla questione, visto che era emersa nelle ore successive al rilascio dell'aggiornamento, sostenendo di essere a conoscenza del problema e che stava già lavorando alla soluzione, ora è arrivata anche la conferma di Sony PlayStation che, tramite l'account Twitter ufficiale Ask PlayStation, ha spiegato di avere in programma una patch per risolvere la questione nelle prossime ore.



"Siamo a conoscenza di un problema con la versione su disco di Cyberpunk 2077 che non si avvia su PS4 dopo aver installato l'ultimo aggiornamento", si legge nel messaggio, "Abbiamo in programma di rilasciare un update di sistema per PS4 domani, 19 febbraio, per risolvere il problema, grazie per la pazienza".

Il messaggio sembra riferirsi addirittura a un aggiornamento di sistema per il firmware di PS4, cosa che sembra piuttosto strana come soluzione per risolvere il problema di un singolo gioco, facendo pensare a implicazioni più profonde per la questione, ma attendiamo a questo punto di scoprire di cosa si tratti.