Cosa giocherete questo weekend? Siamo giunti nuovamente all'atteso fine settimana e in questi 19 e 20 febbraio 2022 non mancano certo le scelte, visto il periodo particolarmente pieno di uscite sul mercato videoludico. Tra nuove uscite e l'immancabile backlog da smaltire in vista di altre grosse novità in arrivo, a quali giochi vi dedicherete in questo fine settimana?

Il candidato principale è ovviamente Horizon Forbidden West, uscito proprio nella giornata di ieri e dunque probabilmente già pronto e installato sulle PS4 e PS5 di buona parte dei lettori.

Horizon Forbidden West rappresenta una notevole evoluzione rispetto al primo capitolo

D'altra parte, si tratta di una delle uscite maggiori dell'intero 2022, come dimostra anche la nostra recensione pubblicata nei giorni scorsi, dunque è chiaro che sia destinato ad essere una delle scelte principali per questo fine settimana, ma non è comunque l'unica.

Altra possibile scelta di buona parte degli utenti è Cyberpunk 2077: con l'arrivo della patch 1.5 il gioco ha ottenuto ufficialmente il supporto alle piattaforme next gen e appare rinnovato su PS5 e Xbox Series X|S, cosa che rappresenta un'ottima occasione per rilanciarsi all'interno del gioco CD Projekt RED o per provarlo per la prima volta, nel caso qualcuno abbia voluto attendere questo momento.

Cyberpunk 2077 raggiunge la versione next gen con la patch 1.5

Il gioco ha ancora problemi con PS4 che dovrebbero risolversi oggi, mentre per tutte le informazioni vi rimandiamo alla nostra prova sulla nuova versione.

Tra le novità di questa settimana segnaliamo inoltre The King of Fighters XV ed è un gioco che non dovrebbe essere sottovalutato, visto che SNK si è rilanciata in notevole stile con questo nuovo capitolo: il picchiaduro classico appare aggiornato dal punto di vista tecnico ma anche perfezionato nelle meccaniche, senza rinunciare al legame con il passato classico che lo valorizza ulteriormente. Gli appassionati di picchiaduro hanno sicuramente un gioco validissimo su cui lanciarsi in questi mesi, come dimostrato anche nella nostra recensione, in attesa anche delle possibili novità in arrivo su Street Fighter 6.

Infine, per quanto riguarda esclusivamente l'ambito PC, il giocone della settimana è probabilmente Total War: Warhammer III, che ha raccolto ampi consensi finora e rappresenta un'ottima conclusione della trilogia di The Creative Assembly basata sulla celebre serie di Games Workshop. Il gioco è peraltro presente nella seconda ondata di giochi di febbraio 2022 su Xbox Game Pass, dunque non resta che andare ad effettuare il download e lanciarsi in battaglia.