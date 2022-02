Pocket Love!, la recensione di una piccola simulazione di vita di coppia per iOS e Android

San Valentino è ormai passato, ma nel caso siate ancora in vena di romanticherie può essere interessante scoprire il gioco che esaminiamo in questa recensione di Pocket Love!, perché è praticamente un piccolo gestionale di coppia.

È quasi difficile definirlo videogioco nel senso più tradizionale del termine, perché qui ci troviamo di fronte a una sorta di passatempo leggerissimo che si aggira dalle parti del Tamagotchi come tipologia d'intrattenimento, tutta incentrata sulla contemplazione delle proprie creature virtuali che non su un'interazione significativa, ma bisogna anche capire che non si tratta di un prodotto rivolto a chi cerca un'esperienza strutturata e complessa.

Sotto diversi aspetti potrebbe inserirsi nel filone di Farmville e simili app diventate celebri su Facebook, ma forse siamo a un livello ancora più basso in termini di gameplay, se così si può definire. Pocket Love ci consente di costruire una casa dei sogni in compagnia del/la proprio/a partner e di eventuali cuccioli da adottare, ma al di là della gestione estetica della casa e dei personaggi non c'è praticamente nient'altro.

Il tutto si basa dunque sull'acquisto di oggetti e sulla loro collocazione in casa o sull'espansione di questa, puntando alla creazione del nido d'amore perfetto in una corsa continua al miglioramento e all'accumulo di arredamenti e personalizzazioni tra cui scegliere, per godersi poi la propria minuscola magione dei sogni in tutto il suo splendore. C'è veramente poco da giocare ma è indubbiamente un meccanismo che può facilmente catturare gli utenti predisposti, grazie anche a una caratterizzazione grafica davvero curatissima e piacevole, vera e propria base fondamentale di tutta l'esperienza.