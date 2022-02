Fable: sviluppatori assumono una ex-producer di Lionhead, il team originale

Playground Games, autori di Forza Horizon e del venturo nuovo capitolo reboot di Fable, hanno assunto Amie Loake, ex-producer di Lionhead Studios, autore originale della saga. Si tratta in altre parole di un ritorno.

Loake ha affermato: "Sono molto felice di annunciare che il prossimo mese mi unirò a Playground Games e al team di Fable come Senior Producer! Sono così eccitata all'idea di essere parte dell'arrivo di questo franchise, al quale tengo molto, su una nuova generazione. Spero di poter rendere orgogliosi i miei compagni Lions".

Amie Loake ha lavorato presso Lionhead Studios per tre anni, dal 2013 al 2016, lavorando come software test engineer per Fable Anniversary e in un ruolo produttivo in Fable Legends. Negli ultimi cinque anni ha lavorato presso Sumo Digital.

Ricordiamo che Fable è atteso su PC e Xbox Series X|S. Non è ancora stata indicata una data di uscita, ma secondo alcuni rumor il lancio potrebbe avvenire già nel 2023.

Sappiamo anche che a, novembre 2021, Fable era in sviluppo da almeno quattro anni.