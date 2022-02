PlatinumGames: gli NFT sono "frustranti", non hanno alcun impatto positivo per nessuno

PlatinumGames - autore di giochi come Bayonetta, Nier Automata, Vanquish e non solo - ha detto la propria riguardo agli NFT, spiegando che sono frustranti e che non hanno alcun impatto positivo su nessuna delle parti coinvolte.

Precisamente, Atsushi Inaba - CEO di PlatinumGames - ha affermato: "Capisco che sia un argomento caldo in questo momento e sta iniziando a ottenere ritmo, ma il modo in cui ha ottenuto tale ritmo è il focus sulla redditività per le compagnie, ma non vi è alcun impatto positivo per i creatori e per gli utenti in alcun modo. Quindi è frustrante vederlo succedere."

Il logo di PlatinumGames

Inaba ha continuato affermando che i fan degli NFT in ambito gaming stanno approcciando il discorso solo da un lato, pensando solo a fare soldi. Il CEO di PlatinumGames ha affermato che preferisce investire il proprio tempo nella realizzazione di giochi di qualità, piuttosto che nella ricerca del profitto.

Anche Hideki Kamiya, vice-presidente, ha affermato di avere "zero interesse" per gli NFT e ritiene che la tecnologia attuale non dà alcun beneficio ai giocatori, al momento. Inizierà a prenderli in considerazione solo nel momento nel quale gli NFT daranno prova della propria utilità per l'utente.

PlatinumGames ha anche affermato, recentemente, che un'acquisizione è possibile purché mantenga la propria libertà.