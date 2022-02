Fire Emblem: nuovo capitolo quasi completo e uscita forse già nel 2022, per una leaker

Emily Rodgers, nota insider dell'industria che ha in passato condiviso leak corretti legati a Nintendo, ha affermato che un nuovo gioco di Fire Emblem non ancora annunciato è in sviluppo presso Intelligent Systems e i lavori sono quasi completati. L'uscita potrebbe infatti avvenire già nell'ottobre 2022.

Rodgers, tramite Famiboards.com, ha affermato: "Ho detto in passato che questo gioco è quasi completato. Intelligent Systems ha avuto oltre tre anni per sviluppare questo nuovo Fire Emblem e hanno anche ricevuto l'aiuto di un team di supporto".

Una scena da Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Ciò detto, Rodgers ammette che il 2022 è un anno già denso di uscite, con videogiochi come Xenoblade 3 e Bayonetta 3 in arrivo, senza dimenticare che Fire Emblem Warriors Three Hopes. Nintendo potrebbe quindi decidere di spostare il nuovo titolo all'inizio del 2023. L'insider ragiona però anche sul fatto che in passato Nintendo si è dimostrata pronta a pubblicare due giochi di Fire Emblem in rapida successione (nel 2017, Fire Emblem Warriors e Fire Emblem Echoes), quindi nulla è impossibile.

Per il momento si tratta ovviamente solo di un rumor non confermato, quindi prendete queste informazioni con le pinze. In attesa di conferme o smentite, possiamo pensare al gioco già annunciato, ovvero Fire Emblem Warriors Three Hopes: ecco il trailer gameplay con data di uscita dal Nintendo Direct.