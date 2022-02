GTA 6: leaker parla delle canzoni e stazioni radio del gioco

Un leaker ha deciso di condividere alcune informazioni su GTA 6, precisamente svelando quali canzoni e quante stazioni radio sono presenti all'interno del gioco, o più precisamente in una alpha build del 2019.

Parliamo di MattheusVictorBR, la cui credibilità è tutta da confermare per il momento. Non potendo però smentire quanto da lui detto, visto che ovviamente Rockstar Games non ha rilasciato commenti sulla questione, possiamo solo prendere atto di quanto riportato. Precisamente, il leaker afferma che GTA 6 potrebbe includere Domino Dancing di Pet Shop Boys, Odessa di Caribou, Disparate Youth di Santigold, e Numb di Rihana Feat. Eminem. A queste informazioni si somma il fatto che nella versione alpha di GTA 6 erano presenti 20 diverse stazioni radio.

Dr Dre in GTA 5

Il legame tra GTA e la musica è importante e negli anni Rockstar Games ha investito in tale direzione, come dimostra la presenza di Dr. Dre e di opere di Kendrick Lamar in GTA 5 e GTA Online. MattheusVictorBR non ha però spiegato in che modo ha avuto accesso a queste informazioni, quindi per il momento vi consigliamo di prendere le informazioni con le pinze.

Per quanto riguarda informazioni più certe, sappiamo che, per GTA 6, l'obiettivo è vendere più di 160 milioni di copie.