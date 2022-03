Kirby: come saranno i nuovi giochi? Gli sviluppatori vogliono essere "più selvaggi e liberi"

Oggi, 25 marzo 2022, è finalmente disponibile Kirby e la Terra Perduta per Nintendo Switch. Il team di sviluppo, però, guarda già al futuro e ci spiega in che modo potrebbero essere realizzati i nuovi giochi. La risposta è che il team vuole essere "più selvaggio e più libero".

Le informazioni arrivano da una intervista chiamata "Chiedi agli sviluppatori", all'interno della quale è stato chiesto al team - HAL Laboratory - se in futuro continuerà ad esplorare "un gameplay d'azione 3D". In poche parole, la risposta è stata sì e HAL non vede l'ora di costruire il futuro di Kirby a partire da quanto realizzato con La Terra Perduta.

Una battaglia di Kirby e la Terra Perduta

Il game director Shinya Kumazaki ritiene che Kirby e la Terra Perduta sia un "capolavoro", se analizzato all'interno degli standard della saga, e ha spiegato che Kirby ha un "potenziale illimitato". La sua speranza è che il team possa essere "più selvaggio e più libero" quando si parla di creare i prossimi giochi di Kirby. Ha anche detto che i fan dovrebbero prepararsi per ciò che la saga ha in serbo.

Kei Ninomiya - associate producer presso Nintendo - aggiunge che questo gioco ha incoraggiato il team di sviluppo a continuare a realizzare giochi "sia in 2D che in 3D". Ovviamente per ora nulla è in sviluppo e non abbiamo idea di cosa potrebbe realmente riservarci il futuro.

Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di Kirby e la Terra Perduta.