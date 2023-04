L'Attacco dei Giganti: il cosplay di Mikasa da yuekelele è da finale di serie

Torniamo dalle parti de L'Attacco dei Giganti con un altro cosplay di Mikasa Ackerman, in questo caso interpretata da yuekelele attraverso una ricostruzione davvero notevole del personaggio.

Mikasa viene riprodotta non solo attraverso il costume e la capigliatura della cosplayer, ma anche con una ricostruzione attenta del Dispositivo di Manovra Tridimensionale, ovvero l'equipaggiamento tipico dell'Armata Ricognitiva e in generale di coloro che combattono contro i Giganti.

Nel tipico stile di yuekelele, il cosplay in effettua una ricostruzione perfetta dell'abito, della capigliatura che riprende il caschetto di Mikasa con ciuffo ribelle frontale e anche sugli accessori vari, compreso qualche accenno alle ambientazioni della serie nello scenario delle foto.

Come sappiamo dalla serie, Mikasa resta una delle combattenti più appassionate alla causa, nonché uno dei simboli assoluti della serie di Hajime Isayama. Come riferito dall'autore, alla conclusione di questa non avrà intenzione di proseguire la storia, al di là di un possibile approfondimento sul Capitano Levi in un racconto breve, dunque possiamo vedere il cosplay in questione anche come una sorta di saluto al personaggio.

