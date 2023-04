Star Wars Jedi Survivor: le copie fisiche richiedono comunque un download

Secondo quanto segnalato da Mighty Ape, catena di negozi della Nuova Zelanda, le copie fisiche di Star Wars Jedi Survivor richiederanno un download. L'informazione è stata condivisa anche tramite Reddit, come potete vedere poco sotto, ed è possibile vedere tramite l'immagine che sulla copertina vi è scritto "Download required".

Non si tratta in realtà di una grande sorpresa in quanto già sappiamo che Star Wars Jedi Survivor pesa circa 147 GB. I normali dischi Ultra-HD Blu-ray possono includere circa 100 GB di dati, quindi è impossibile mantenere tutto il gioco sul disco. Un'altra soluzione sarebbe stata includere più dischi, ma ovviamente questo è un costo aggiuntivo per EA. Ciò detto, non sappiamo se il disco contiene solo una parte dei dati o se Electronic Arts abbia deciso di includere solo la prova d'acquisto per l'avvio del gioco, per poi far scaricare tutti e 147 i GB del videogioco dagli store PlayStation e Xbox.

In ogni caso, pare che anche chi compra il disco avrà bisogno di fare un download. Oramai crediamo vi siano pochi giocatori che possiedono una console di attuale generazione ma non una connessione internet. Il problema sarà probabilmente più serio per chi dispone di una connessione a consumo (ancora comune in varie parti degli Stati Uniti, ad esempio).

Se avete acquistato Star Wars Jedi Survivor in formato digitale, vi ricordiamo che potete fare il precaricamento in anticipo, precisamente il 26 aprile. La data di uscita è invece fissata per il 28 aprile 2023.