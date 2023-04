Afterimage: video gameplay da 16 minuti ci mostra il metroidvania disegnato a mano

Game Informer ha pubblicato un nuovo video di gameplay del metroidvania Afterimage, in arrivo il 26 aprile 2023. Il video ci mostra l'esplorazione di un'intera area delle fasi iniziali del gioco. Potete vedere il filmato qui sotto.

Afterimage, come detto, è un metroidvania nel quale interpretiamo Renee, una giovane senza quasi alcun ricordo accompagnata dallo spiritello Ifree. Esploreremo la terra di Engardin dove vi sono ben 15 regioni diverse, da vulcani enormi a oceani, torri, foreste e non solo.

Il video ci mostra una delle aree iniziali di Afterimage e ci permette di farci un'idea del ritmo di esplorazione, profondamente basata sul platform, e dei combattimenti, che si basano sull'uso di vari armi e della magia. Alla fine del video abbiamo anche modo di vedere una bossfight contro un nemico senza nome.

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "Al di là di qualche perplessità sulle modalità narrative, Afterimage ha mostrato di avere idee chiare e una solida base artistica alle spalle. Aurogon Shanghai ha una conoscenza approfondita del genere metroidvania, ma non ha paura di distanziarsi da certe convenzioni del genere per proporre una visione diversa, soprattutto sul piano dell'ambientazione. La foresta di Rubiwood e gli altri livelli che abbiamo percorso con Renee e Ifree si sono rivelati godibili e intelligentemente disegnati, anche a livello di impostazione della mappa; interessante la progressione delle abilità, che certamente ci porteranno a ripercorrere gli ambienti più e più volte, vedendoli ogni volta sotto una luce diversa. La demo di Afterimage si è presentata in un ottimo stato da un punto di vista tecnico, senza spigolosità, il che è un bene, visto che il 26 aprile - giorno dell'uscita del titolo - non è poi così lontano."