Nintendo Switch 2 potrebbe avere molti giochi su scheda con chiave e download necessario per un motivo preciso

In particolare, vi si troverebbe la possibile motivazione in base alla quale molti giochi per Nintendo Switch 2 sono e probabilmente saranno distribuiti su scheda fisica con chiave di gioco scaricabile, perché in effetti rappresenta l' opzione più conveniente per gli sviluppatori.

La questione parte da un leak che pare aver colpito Arc System Works, il team nipponico responsabile della serie Guilty Gear e Dragon Ball FighterZ, per dire un paio di titoli, dal quale è emerso anche che lo studio starebbe sviluppando un gioco per la nuova console Nintendo , ma altri dettagli trapelati risultano particolarmente interessanti.

Una scelta obbligata?

Ovviamente non c'è nulla di ufficiale e il tutto va preso come una voce di corridoio, ma il giornalista Felipe "necrolipe" Lima, il quale ha diffuso in precedenza diverse indiscrezioni rivelatesi attendibili su Nintendo, avrebbe ottenuto alcune informazioni importanti dal leak che ha colpito Arc System Works.



Tra queste troviamo le scelte proposte attualmente agli sviluppatori su Nintendo Switch 2 in termini di distribuzione, che se fossero confermate giustificherebbero la diffusione dell'opzione della scheda di gioco con download obbligatorio.

Secondo quanto riferito, gli sviluppatori avrebbero attualmente tre possibili opzioni per la distribuzione di giochi su Nintendo Switch 2: il gioco in digitale, la cartuccia classica ma nel solo formato da 64 GB e l'opzione "potion", che pare sia il nome in codice per identificare il sistema della scheda di gioco con chiave, che richiede il download obbligatorio in quanto di fatto non contiene il titolo al suo interno.

Al di là dei giochi di dimensioni superiori ai 64 GB, che dunque sarebbero obbligati a utilizzare le due opzioni rimanenti, anche i giochi molto al di sotto di tale quota potrebbero scegliere la soluzione ibrida della cartuccia con chiave per il download perché risulterebbe molto più economica.

La cartuccia da 64 GB potrebbe risultare "sprecata" in molti casi, richiedendo un esborso forzatamente superiore al necessario per sviluppatori e publisher, che quindi sceglierebbero in massa le altre soluzioni, cosa che potrebbe spiegare la diffusione di questo formato che stiamo vedendo già nei primi titoli annunciati per Switch 2.

Ovviamente, il tutto è solo una speculazione basata su una presunta indiscrezione e va presa come tale.