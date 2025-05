The Elder Scrolls 4 Oblivion: Remastered può essere completato senza uccidere nessuno, a quanto pare

La sfida è stata completata dall' utente Reddit noto come "Pluzle" , che ha anche pubblicato uno screenshot a dimostrazione dell'impresa portata a termine, ovvero completare la storia di The Elder Scrolls 4 Oblivion: Remastered senza uccidere nessuno.

Così come accadeva con l'originale, anche The Elder Scrolls 4 Oblivion: Remastered si presta ad essere completato in varie maniere, come dimostra la run da pacifista che è già emersa online, con un giocatore che è riuscito a completare il gioco senza uccidere nessuno .

Soluzioni alternative all'uccisione diretta

A dire il vero, anche questa run pacifista implica comunque la morte di altri personaggi, ma il gioco in effetti non la registra come un'uccisione da parte del giocatore, in quanto non viene eseguita direttamente da questi, attraverso una serie di soluzioni alternative.



In sostanza, secondo l'utente in questione si tratta di concentrarsi sulla magia e cercare soluzioni creative a situazioni che richiederebbero semplicemente l'uccisione di alcuni personaggi chiave, sfruttando altri compagni o anche l'ambiente circostante per fare in modo che tali figure muoiano comunque.

Il segreto sembra essere utilizzare sistemi di indebolimento degli avversari, l'alterazione per aprire porte, l'illusione per fare in modo che i nemici combattano tra loro e l'invisibilità per evitare di essere ingaggiato, oltre a incrementare le capacità atletiche.

Anche lasciare che i compagni uccidano i nemici, o utilizzare trappole o altri elementi dello scenario che possano portare alla morte di altri personaggi non contano come uccisioni effettuate dal giocatore, dunque possono essere utilizzate nella sfida, mentre l'uso dell'evocazione pone dei dubbi, perché le uccisioni effettuate dalle creature evocate dovrebbero contare come uccisioni effettuate direttamente dal giocatore.

In ogni caso, a quanto pare la "run pacifista" è una missione possibile all'interno di The Elder Scrolls 4 Oblivion: Remastered, in attesa di vedere quali altre meta-sfide verranno portate avanti in seguito.