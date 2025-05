PlayStation 5 accoglie Apple Pay come nuova modalità di pagamento

D'ora in poi sarà possibile utilizzare Apple Pay per acquistare contenuti in digitale su PlayStation 5.

Nel corso dell'ultimo decennio abbiamo assistito ad una crescita davvero significativa ed importante dei titoli in formato digital delivery, i quali stanno progressivamente guadagnando terreno in confronto ai tradizionali videogiochi in formato fisico, soprattutto sulle recenti PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre che l'imminente Nintendo Switch 2. Ad oggi, per l'acquisto dei titoli PlayStation 5 in formato digital delivery sono presenti le più disparate possibilità, come l'acquisto di tessere di ricarica, carta di credito, PayPal e tanti altri. Sembra che d'ora in poi si aggiungerà una nuova modalità di pagamento, dal momento che Apple Pay debutta ufficialmente su PlayStation 5, permettendo così di acquistare titoli con il sistema proprietario della compagnia di Cupertino: scopriamo insieme tutti i dettagli di questa novità.

Apple Pay arriva su PlayStation 5 D'ora in poi sarà possibile acquistare titoli in formato digitale su PlayStation 5 servendosi del sistema di pagamento Apple Pay, anche sulla console stessa. Similmente a quanto accade con PayPal, il sistema Apple Pay è infatti collegato ad una carta di credito (o di debito), permettendo così di effettuare pagamenti online semplicemente inserendo le credenziali del proprio account Apple, aggiungendo così un'ulteriore livello di sicurezza per l'utente che ne fa uso. Fino ad oggi era infatti possibile far uso di Apple Pay esclusivamente su browser e nella versione mobile del PlayStation 5. Apple Pay sbarca su PlayStation 5 Utilizzare Apple Pay come forma di pagamento all'interno del PlayStation Store è davvero semplice e alla portata di tutti: in corrispondenza del check-out, sarà sufficiente selezionare Apple Pay come forma di pagamento. A quel punto, comparirà un codice da inquadrare con il proprio iPhone o iPad, così da accedere all'account Apple Pay e completare l'acquisto.