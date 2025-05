Stando a quanto riportato dal leaker X0XLEAK, Arc System Works sta lavorando a un gioco per Nintendo Switch 2 mosso dall'Unreal Engine 5.4, che dovrebbe uscire il prossimo 25 novembre e che risponde al nome in codice di "Watari".

Purtroppo si tratta delle uniche informazioni emerse finora e non suggeriscono nulla di specifico. Il termine "watari" in giapponese ha infatti diversi significati, sebbene venga generalmente tradotto come "attraversare", "passare" o "transitare".

Che tipo di relazione potrebbe avere una parola simile con un progetto realizzato da un team da sempre specializzato nello sviluppo di picchiaduro a incontri, autore non a caso della serie Guilty Gear nonché del grande successo di Dragon Ball FighterZ?

Sappiamo peraltro che lo studio giapponese, dopo averne acquisito la licenza, si sta dedicando negli ultimi anni a un rilancio del franchise di Double Dragon. C'entra qualcosa con il gioco in arrivo su Nintendo Switch 2?