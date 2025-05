Su Steam sono disponibili i saldi di Paradox su tantissimi strategici

Tra le offerte in evidenza, troviamo lo strategico medievale Crusader Kings 3 al prezzo di 14,99 euro, con uno sconto del 60%, e anche varie espansioni hanno ricevuto un taglio di prezzo. Passando a tutt'altro genere di ambientazione, Stellaris viene proposto a 9,99 euro, scontato del 75%. Anche in questo caso varie espansioni sono in offerta.

Altre offerte in evidenza

Proseguiamo con il city builder Cities Skylines 2, ora disponibile al prezzo di 39,99 euro, con uno sconto del 20%. Se volete provarvi ad avvicinarvi al genere, potrebbe interessarvi l'offerta per il primo gioco della serie, ora acquistabile per 8,39 euro.

Menzioniamo anche Age of Wonders 4 a 29,99 euro, Surviving Mars a 7,49 euro ed Europa Universalis IV a 11,99 euro (a proposito, sapevate che è stato annunciato da poco Europa Universalis 5?).

Age of Wonders 4

Trovate il catalogo completo delle offerte di Paradox Interactive su Steam a questo indirizzo. Le promozioni saranno valide solo fino al 15 maggio. Rimanendo in tema di sconti, ma cambiando genere, Kingdom Come Deliverance 2 è in offerta su Steam per la prima volta dal lancio.