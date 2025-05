Borderlands 4 non ha una minimappa? "Giocateci e capirete", spiega Randy Pitchford

" Vogliamo che giochiate al gioco e non alla mappa . Per questo motivo abbiamo preso una decisione e abbiamo investito tutte le nostre risorse in questo sistema di bussola. Avrete comunque la mappa grande a un solo click di distanza, e ci abbiamo messo dentro più cose fighe che mai."

"Abbiamo creato un mondo enorme," ha detto Pitchford. "Molte delle cose che farete nel gioco possono essere legate a luoghi vicini, ma molte altre si trovano più lontano e una minimappa non si pone come un buon sistema di navigazione quando si tratta di obiettivi e opportunità che potrebbero trovarsi a chilometri di distanza . Una bussola aiuta davvero a gestire tutto questo."

Come sappiamo, Borderlands 4 non ha una minimappa : una scelta che molti utenti non hanno preso benissimo, ma di cui Randy Pitchford, CEO di Gearbox Software, non si pente: " Giocateci e capirete le scelte che abbiamo compiuto ", ha detto durante un panel al PAX East 2025.

Se questa soluzione non verrà apprezzata, nulla vieta di cambiarla

In arrivo il 12 settembre, in anticipo rispetto a quanto deciso in precedenza, Borderlands 4 non sarà un'esperienza rigida e immutabile, anzi: Pitchford ha assicurato che il team è aperto a considerare altre possibilità in futuro, per quanto concerne l'interfaccia, dunque molto dipenderà dal feedback dei giocatori.

"Giocate Borderlands 4, guardate le scelte che abbiamo fatto e penso che capirete quanto sia grande questo mondo e quanto giocare nel mondo sia meglio che giocare con la mappa", ha continuato il CEO di Gearbox Software.

"Stiamo lavorando come pazzi, ma abbiamo una spinta incredibile: non credo che ci siamo mai trovati in una situazione migliore, così lontani dal lancio, come siamo adesso con Borderlands 4."