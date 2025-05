I problemi di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered non sono stati risolti, dice Digital Foundry

La situazione cambia leggermente su PS5 Pro , che punta a una risoluzione massima di 1620p ma senza apportare modifiche sostanziali a texture, ombre o effetti di illuminazione. Un boost visivo che, tuttavia, non basta a garantire una fluidità costante.

La questione della fluidità si pone in particolare nella modalità prestazioni su PS5 e Xbox Series X, producendo effetti concreti sulla risoluzione , che si adatta dinamicamente nel tentativo di mantenere il target di fotogrammi e scende fino a 990p o 900p in alcuni frangenti.

Stando alla nuova analisi tecnica realizzata da Digital Foundry, i problemi di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered non sono stati risolti e il gioco continua a presentare magagne più o meno gravi su console, in particolare scattosità che si manifestano durante l'esplorazione dell'open world.

La modalità qualità funziona meglio? Non proprio

Rispetto alla prima analisi di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered su Xbox, insomma, lo scenario non è migliorato come ci si aspettava e neppure la modalità qualità produce risultati convincenti: pur spingendosi fino a quasi 4K nativi su PS5 Pro, questa opzione ha problemi di frame pacing e il frame rate è instabile.

A completare il quadro troviamo la gestione dei riflessi tramite screen space reflection, che introduce alcuni artefatti visivi che tendono a distorcere gli specchi d'acqua e le superfici riflettenti. Il problema diventa particolarmente evidente in combinazione con Lumen, che in questo caso mostra tutti i suoi limiti in termini di stabilità.