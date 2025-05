Indovinate chi comanda ancora la classifica del Nintendo eShop?

Non c'è niente da fare: Minecraft continua a dominare la classifica del Nintendo eShop grazie al grande successo del film con Jack Black e Jason Momoa, che continua a spingere il già popolarissimo blockbuster di Mojang nellla versione per Nintendo Switch.

Minecraft Super Mario Party Jamboree Mario Kart 8 Deluxe Super Smash Bros. Ultimate Animal Crossing: New Horizons Super Mario Bros. Wonder MLB The Show 25 Nintendo Switch Sports The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Leggende Pokémon: Arceus

Super Mario Party Jamboree deve dunque accontentarsi anche stavolta della seconda posizione, seguito da Mario Kart 8 Deluxe, mentre la top 5 viene completata da Super Smash Bros. Ultimate e da Animal Crossing: New Horizons.

La top 10 è in effetti caratterizzata dalla presenza di tanti fra i titoli Nintendo più venduti in assoluto, con anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Leggende Pokémon: Arceus a chiudere la lista.