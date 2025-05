Nuovi giochi di Hideo Kojima potrebbero uscire anche dopo la sua morte: ha già tramandato idee ai colleghi

In particolare, sembra che l'autore abbia sofferto particolarmente quando si è ammalato durante il periodo del COVID, e tale esperienza l'abbia fatto ragionare su quanto ancora possa continuare a sviluppare giochi, in termini di anni di attività.

Nell'intervista in questione, Hideo Kojima ha toccato vari argomenti ma ha parlato anche del fatto di come abbia compiuto 60 anni proprio durante lo sviluppo di Death Stranding 2, iniziando dunque a pensare anche al possibile pensionamento, o comunque al fatto di non poter più contribuire direttamente allo sviluppo dei giochi.

Un testamento digitale

Rendendosi conto che potrebbe non avere più moltissimi anni di attività davanti, ha deciso di attuare alcune mosse che potrebbero garantire la continuità delle sue produzioni anche in futuro, depositando una serie di idee e progetti su una chiavetta USB e consegnandola ai suoi collaboratori.

"Ho dato una chiavetta USB con tutte le mie idee al mio assistente personale, una specie di testamento", ha spiegato Kojima nell'intervista. "Forse potrebbero continuare a creare cose dopo che io non ci sarò più in Kojima Productions... Questa è una mia paura: cosa succederà a Kojima Productions dopo che io non ci sarò più? Non voglio che si limitino solo a gestire le nostre proprietà intellettuali già esistenti".

Con questa sorta di "testamento digitale", le idee custodite potrebbero portare in futuro allo sviluppo di nuovi giochi "da parte di Hideo Kojima" anche dopo che l'autore abbia concluso la propria attività o la sua stessa vita.

Di recente, Kojima ha svelato alcune idee innovative per dei videogiochi nel suo podcast, oltre a riferire di non essere soddisfatto delle recensioni pilota di Death Stranding 2, nonostante siano migliori di quelle del primo capitolo.