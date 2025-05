Il Death Stranding World Strand Tour 2 è stato annunciato e questa volta arriva anche in Italia

Kojima Productions ha annunciato un nuovo tour mondiale dedicato a Death Stranding 2: On the Beach. " Death Stranding World Strand Tour 2 " avrà luogo da giugno a novembre 2025 e coprirà 12 città, compresa una location italiana per la felicità dei fan dello Stivale.

I dettagli per ora noti sul Death Stranding World Strand Tour 2

L'informazione è stata condivisa anche tramite i social media di Kojima Productions, che ha pubblicato un piccolo commento dedicato.

Il tweet - che trovate poco sotto - recita come segue: "Annuncio di Death Stranding World Strand Tour 2: per celebrare il lancio di Death Stranding 2 On the Beach, un tour mondiale speciale sarà condotto in 12 città in giro per il globo. I dettagli per ogni città saranno annunciati più avanti."

Ad accompagnare il tweet c'è anche una immagine che mostra la BB di Sam, chiamata Lou, con il suo vestitino da angioletto.

Non è la prima volta che Kojima Productions dà il via a un tour mondiale di questo tipo. Nel 2019 aveva condotto un evento simile per l'uscita del primo Death Stranding, ma in quel caso l'Italia non era stata tra i fortunati.

Successivamente ci sarà anche il concerto ufficiale di Death Stranding con una data in Italia.